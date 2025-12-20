Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области коснется Канева уже с начала 2026 года, сообщает Politeka.
Соответствующее решение было принято 16 декабря во время заседания исполнительного комитета городского совета .
Такие изменения касаются водоснабжения, водоотведения и услуг по обращению с бытовыми отходами. Обновленные цены начнут действовать с 1 января, о чем официально сообщили в горсовете.
Как пояснил руководитель профильного подразделения Дмитрий Балан, коммунальные предприятия «Управление ВКГ» и «ЖЭК» представили расчеты с целью приведения оплаты до экономически обоснованного уровня. Документы предварительно рассматривала специализированная комиссия, анализирующая расходы и финансовые показатели.
Среди причин пересмотра рост минимальной зарплаты, повышение цен на электроэнергию, увеличение налоговой нагрузки, а также подорожание горючего, материалов и комплектующих.
Согласно постановлению кубометр воды будет стоить 55,74 гривны, а отвод стоков — 38,28 гривны с учетом НДС. Новые ставки будут применяться ко всем категориям потребителей.
Отдельно исполком утвердил обновленные тарифы на управление отходами. Действующие расценки действовали с 2024 года и основывались на показателях предыдущего периода. В среднем рост будет составлять 17 процентов, при этом значительная часть жителей сможет воспользоваться субсидиями или льготами.
Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области в Каневе объясняют изменением экономических условий и необходимостью обеспечить стабильную работу городских сервисов.
