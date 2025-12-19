Графік відключення світла у Чернігові на 20 грудня складено для безпечного технічного обслуговування та ремонту мереж.

Опубліковано графік відключення світла у Чернігові на 20 грудня, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в Чернігівобленерго.

Роботи триватимуть з 9:00 до 17:00 на різних вулицях міста.

Без світла залишаться:

В. Дрозда – будинки 11, 13, 15, 17

– будинки 11, 13, 15, 17 Вячеслава Радченка – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 22а, 22б, 22в, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 46а, 69а, 75а

– 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 22а, 22б, 22в, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 46а, 69а, 75а В’ячеслава Чорновола – 23, 45, 47, 23а

– 23, 45, 47, 23а Гребінки – 89

– 89 Григорія Сурабка – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а

– 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а Довга – 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107а, 80а

– 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107а, 80а Дружби – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а

– 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а Євгена Гуцала – 3, 4, 5, 6, 8, 3а, 8а

– 3, 4, 5, 6, 8, 3а, 8а Івана Богуна – 41, 52, 41а, 52а

– 41, 52, 41а, 52а Івана Золотаренка – 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 16а, 16б, 16в, 18а, 18б

– 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 16а, 16б, 16в, 18а, 18б Інструментальна – 22, 24, 34, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 34А, 34В, 34Г

– 22, 24, 34, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 34А, 34В, 34Г Кастуся Калиновського – 40

– 40 Квітки Цісик – 2–38, 40–44, 46, 4а, 4б, 8В, 10а, 10б, 16а, 17а, 19а, 20а, 21а, 21б, 27а, 27б, 27в, 35а

– 2–38, 40–44, 46, 4а, 4б, 8В, 10а, 10б, 16а, 17а, 19а, 20а, 21а, 21б, 27а, 27б, 27в, 35а Коробка – 3–25, 27, 29, 31, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а

– 3–25, 27, 29, 31, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а Космонавтів – 2А

– 2А Коти – 1–27, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 8а, 8б, 10а, 10Б, 13а, 18а, 21а, 24а, 25а

– 1–27, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 8а, 8б, 10а, 10Б, 13а, 18а, 21а, 24а, 25а Литовська – 2–52, 56, 58, 60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а, 33а, 34а, 35а, 35б, 35в, 40а, 44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а

– 2–52, 56, 58, 60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а, 33а, 34а, 35а, 35б, 35в, 40а, 44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а Любецька – 35, 35а, 37, 39, 41, 43

– 35, 35а, 37, 39, 41, 43 Михайла Грушевського – 190–238 (парні та непарні)

– 190–238 (парні та непарні) Півці – 1–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2Б, 31, 33, 36, 37, 38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а

– 1–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2Б, 31, 33, 36, 37, 38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а Підводника Китицина – 3А, 3В

– 3А, 3В Ревуцького – 2, 4–35, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 19, 19А, 6, 8, 14, 16, 17, 21, 25а

– 2, 4–35, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 19, 19А, 6, 8, 14, 16, 17, 21, 25а Святомихайлівська – 23–65, 68–80, 87, 89, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 32а, 34а, 42а, 46а, 47а, 55а, 60а, 61а

– 23–65, 68–80, 87, 89, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 32а, 34а, 42а, 46а, 47а, 55а, 60а, 61а Тичини – 1–16, 27, 29, 37, 38, 40–57, 59, 69, 71, 73, 41а, 43а, 44а, 44б, 50а, 51а, 52а, 57а

– 1–16, 27, 29, 37, 38, 40–57, 59, 69, 71, 73, 41а, 43а, 44а, 44б, 50а, 51а, 52а, 57а Чернігівська – 1–51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а

– 1–51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а Чернігівський – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

– 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Шкільний – 1

– 1 Юдашкіна – 1а, 3, 5, 7–9

– 1а, 3, 5, 7–9 Ящука – 1, 2, 5, 9, 11, 13, 17–21, 23, 2а

Енергетики наголошують, що графік відключення світла у Чернігові на 20 грудня складено для безпечного технічного обслуговування та ремонту мереж. Мешканців просять підготуватися до тимчасових перебоїв у електропостачанні.

