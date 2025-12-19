График отключения света в Чернигове на 20 декабря составлен для безопасного технического обслуживания и ремонта сетей.

Опубликован график отключения света в Чернигове на 20 декабря, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Черниговоблэнерго .

Работы продлятся с 9:00 до 17:00 на разных улицах города.

Без света останутся:

В. Дрозда – дома 11, 13, 15, 17

– дома 11, 13, 15, 17 Вячеслава Радченка – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 22а, 22б, 22в, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 46а, 69а, 75а

– 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 22а, 22б, 22в, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 46а, 69а, 75а Вячеслава Чорновила – 23, 45, 47, 23а

– 23, 45, 47, 23а Гребенки – 89

– 89 Григория Сурабко – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а

– 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а Долгая – 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107а, 80а

– 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107а, 80а Дружбы – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а

– 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а Евгения Гуцала – 3, 4, 5, 6, 8, 3а, 8а

– 3, 4, 5, 6, 8, 3а, 8а Ивана Богуна – 41, 52, 41а, 52а

– 41, 52, 41а, 52а Ивана Золотаренко – 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 16а, 16б, 16в, 18а, 18б

– 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 16а, 16б, 16в, 18а, 18б Инструментальная – 22, 24, 34, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 34А, 34В, 34Г

– 22, 24, 34, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 34А, 34В, 34Г Кастуся Калиновского – 40

– 40 Цветы Цисык – 2–38, 40–44, 46, 4а, 4б, 8В, 10а, 10б, 16а, 17а, 19а, 20а, 21а, 21б, 27а, 27б, 27в, 35а

– 2–38, 40–44, 46, 4а, 4б, 8В, 10а, 10б, 16а, 17а, 19а, 20а, 21а, 21б, 27а, 27б, 27в, 35а Коробка – 3–25, 27, 29, 31, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а

– 3–25, 27, 29, 31, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а Космонавтов – 2А

– 2А Кошки – 1–27, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 8a, 8b, 10a, 10B, 13a, 18a, 21a, 24a, 25a

– 1–27, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 8a, 8b, 10a, 10B, 13a, 18a, 21a, 24a, 25a Литовская – 2–52, 56, 58, 60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а, 33а, 34а, 35а, 35б, 35в, 40а, 44/445, 51 60а

– 2–52, 56, 58, 60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а, 33а, 34а, 35а, 35б, 35в, 40а, 44/445, 51 60а Любецка – 35, 35а, 37, 39, 41, 43

– 35, 35а, 37, 39, 41, 43 Михаила Грушевского – 190–238 (четные и нечетные)

– 190–238 (четные и нечетные) Певцы – 1–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1В, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2Б, 31, 33, 36, 37, 38, 3А, 3Б, 3А, 3А, 4А

– 1–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1В, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2Б, 31, 33, 36, 37, 38, 3А, 3Б, 3А, 3А, 4А Подводника Китицына – 3А, 3В

– 3А, 3В Ревуцкого – 2, 4–35, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 19, 19А, 6, 8, 14, 16, 17, 21, 25а

– 2, 4–35, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 19, 19А, 6, 8, 14, 16, 17, 21, 25а Святомихайловская – 23–65, 68–80, 87, 89, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 32а, 34а, 42а, 46а, 47а, 55а, 60а, 61а

– 23–65, 68–80, 87, 89, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 32а, 34а, 42а, 46а, 47а, 55а, 60а, 61а Тычины – 1–16, 27, 29, 37, 38, 40–57, 59, 69, 71, 73, 41а, 43а, 44а, 44б, 50а, 51а, 52а, 57а

– 1–16, 27, 29, 37, 38, 40–57, 59, 69, 71, 73, 41а, 43а, 44а, 44б, 50а, 51а, 52а, 57а Черниговская – 1–51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а

– 1–51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а Черниговский – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

– 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Школьный – 1

– 1 Юдашкина – 1а, 3, 5, 7–9

– 1а, 3, 5, 7–9 Ящука – 1, 2, 5, 9, 11, 13, 17–21, 23, 2а

Энергетики отмечают, что график отключения света в Чернигове на 20 декабря составлен для безопасного технического обслуживания и ремонта сетей. Жителей просят подготовиться к временным перебоям в электроснабжении.

