График отключения света в Житомирской области на 20 декабря предусматривает одновременное обесточивание нескольких улиц.

График отключения света в Житомирской области на 20 декабря был опубликован жителям Брусиловского района, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Житомироблэнерго .

Плановые работы начнутся в 09:00 и продлятся до 17:00. Причина – капитальный ремонт электросетей.

В селе Долиновка без света останутся дома на улицах Молодежная, Центральная и Полевая. Среди адресов – Молодежная 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 24; Центральная 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 26д, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 44, 4 53, 56, 57, 58, 59, 64, 68, 69, 69а, 72, 73, 74, 78, 82, 88, 90, 92, 94, 26б, 26а, 28, 30-а, 34, 6 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 0, 26г, 29-б; Полевая, 18а, 22а.

Также временные обесточивания ждут жителей села Соболевка - Центральная 38а. Плановый ремонт производится в соответствии с графиком, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию электросетей.

Энергетики советуют заранее подготовиться к отсутствию электричества и проверить резервные источники питания. Для актуальной информации о адресах и времени работ следует следить за сообщениями местных служб.

График отключения света в Житомирской области на 20 декабря предусматривает одновременное обесточивание нескольких улиц, что позволит выполнить ремонтные работы эффективно и безопасно.

Жителям советуют заранее подготовиться: зарядить мобильные устройства, проверить запас свечей и фонарей, а также обеспечить достаточное количество воды и продуктов в случае длительного отсутствия света. Электроприборы лучше отключить из сети во избежание перегрузок во время возобновления подачи электроэнергии. Кроме того, местные службы советуют следить за обновлениями и сообщениями о завершении ремонтных работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда на Волыни: какие цены теперь.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Волынской области: жителям сделали важное объявление.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Житомире: вводимые во всех автобусах.