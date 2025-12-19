График отключения света в Одесской области на 20 декабря был обнародован для жителей нескольких общин, сообщает Politeka.
Информацию об этом предоставляет Куяльницкая сельская объединенная территориальная община и Окнянский поселковый совет объединенная территориальная община .
Плановые работы будут проводиться с 08:00 до 19:00 в селах Соболевка, Новоселовка, Чубовка и Малаевка.
В Соболевке света не будет на улицах Шевченко и Полева. В Новоселовке и Чубовке отключение заденет улицу Привокзальную, а в Малаевке – Базарную, Вакарчука Валерия, Героев Украины, Ивана Франко, Мира и Набережную.
Причиной временных перебоев являются профилактические работы, проводимые с целью повышения надежности сетей и предотвращения аварий. График отключения света в Одесской области на 20 декабря поможет жителям спланировать бытовые дела и рабочие задания без лишних неудобств.
Жителям советуют заранее подготовиться: зарядить важные устройства, обеспечить запас освещения и при необходимости отложить зависящие от электричества работы. Также следует проверить исправность бытовой техники и по возможности отключить ее от сети, чтобы избежать повреждений из-за скачков напряжения. Для холодильников и морозильников рекомендуется предварительно организовать продукты, чтобы минимизировать их порчу.
Людям с медицинскими приборами следует предусмотреть альтернативное питание, а планирование бытовых и рабочих дел лучше производить с учетом времени отключения. Вопрос можно уточнить по электронной почте oem@dtek.com или по телефону контакт-центра компании.
