График отключения света в Одесской области на 20 декабря был обнародован для жителей нескольких общин, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Куяльницкая сельская объединенная территориальная община и Окнянский поселковый совет объединенная территориальная община .

Плановые работы будут проводиться с 08:00 до 19:00 в селах Соболевка, Новоселовка, Чубовка и Малаевка.

В Соболевке света не будет на улицах Шевченко и Полева. В Новоселовке и Чубовке отключение заденет улицу Привокзальную, а в Малаевке – Базарную, Вакарчука Валерия, Героев Украины, Ивана Франко, Мира и Набережную.

Причиной временных перебоев являются профилактические работы, проводимые с целью повышения надежности сетей и предотвращения аварий. График отключения света в Одесской области на 20 декабря поможет жителям спланировать бытовые дела и рабочие задания без лишних неудобств.

Жителям советуют заранее подготовиться: зарядить важные устройства, обеспечить запас освещения и при необходимости отложить зависящие от электричества работы. Также следует проверить исправность бытовой техники и по возможности отключить ее от сети, чтобы избежать повреждений из-за скачков напряжения. Для холодильников и морозильников рекомендуется предварительно организовать продукты, чтобы минимизировать их порчу.

Людям с медицинскими приборами следует предусмотреть альтернативное питание, а планирование бытовых и рабочих дел лучше производить с учетом времени отключения. Вопрос можно уточнить по электронной почте oem@dtek.com или по телефону контакт-центра компании.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать.