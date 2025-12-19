Новый график движения поездов в Закарпатской области предусматривает возобновление и запуск нескольких маршрутов, что значительно улучшает транспортную доступность региона.

Новый график движения поездов в Закарпатской области включает возвращение на маршрут поезда Кременчуг – Ужгород и запуск ежедневного ночного сообщения Ужгород – Вена, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте АО "Укрзализныця", пассажирский состав №132 отправляется из Кременчуга в 17:50 и прибывает в Ужгород в 13:12, что обеспечивает удобное прямое сообщение с Полтавской областью без пересадок.

Обратная №131 курсирует по маршруту Ужгород – Кременчуг и прибывает в Кременчуг в 12:23, что также значительно оптимизирует поездки для жителей обоих регионов.

Еще одним важным моментом в новом графике движения поездов в Закарпатской области является ежедневный ночной экспресс №7/346 - 347/8 Ужгород - Вена, который курсирует без пересадок и имеет три вагона, два из которых спальни и один сидячий.

Маршрут предусматривает остановки в Венгрии на станциях Ферехедь и Будапешт - Келенфельд, где пассажиры могут пересесть на поезда новой ветки метро, ​​а в Вене стыковки возможны с поездами ICE в Германию и Railjet в другие города Австрии.

Пассажирский состав отправляется из Ужгорода в 23:19 и прибывает в Вену в 8:53, обратная отправка - в 19:08, прибытие в Ужгород - в 6:15.

Кроме того, для закарпатцев введен ежедневный маршрут Захонь – Ужгород – Захонь, который отправляется из Захони в 9:40 и прибывает в Ужгород в 11:46, обратная отправка из Ужгорода – в 15:03.

Новый график движения поездов в Закарпатской области значительно повышает мобильность жителей региона, облегчает поездки в пиковые сезоны и улучшает международное сообщение.

