Специалисты ДТЭК объявили о применении дополнительных графиков отключения света в Киевской области в пятницу, 19 декабря 2025 года.

В связи с профилактическими работами в электросетях в Киевской области 19 декабря 2025 года будут действовать специальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, 19 декабря в Киевской области дополнительные графики отключения света с 9:30 до 15:30 будут действовать в пределах Великодымерской общины в поселке Великая Дымерка для домов по ул. Вишневая, Возрождения, Вокзальная, Докучаева, Апрельская, Лесная, Печерская, пер. Апрельский, а также в селе Гоголев по улице Ярослава Мудрого.

Также с 9:30 до 15:30 в пятницу ограничения электроснабжения коснутся Обуховской общины, пишет Politeka. Обесточния состоятся в следующих населенных пунктах:

Григоровка (ул. Вишневая);

Обухов (Гайдамацкая, Малышко, Мира, Трипольская, Франко, Урочище Педина, Кооп. "Солнечный", м-н Солнечный);

Гусачевка (Леси Украинки);

Деревянная (Глинищанская, Гончарная, Лещаная, Молодежная, Полевая, Садовая, Солнечная, Усовская, Хуторная, Школьная, Яровая, пер. Подгорный, СТ "Овражек").

В селе Лесное Дмитровской общины ограничения электроснабжения будут действовать в пятницу с 8:00 до 19:00.

Кроме того, в Киевской области 19 декабря дополнительные графики отключения света с 7 до 19 часов будут действовать в городе Вышгород по ул. Грушевского и с 10 до 18 – в с. Хотяновка (Лесная, Михайловская, Молодежная, Песчаная, Садовая, Яблоневая, массив "Северный", СТ "Елка", "Глядин", "Дальнее", "Железнодорожный", "Заря", "Подснежник", "Подснежник-10", "Солнечный", "Рассвет").

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.