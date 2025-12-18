Новая система оплаты проезда в Запорожье позволяет рассчитываться на поездки в общественном транспорте цифровым способом, сообщает Politeka.
Как проинформировали на официальном сайте городского совета, новая система оплаты проезда в Запорожье предполагает создание транспортной карты «Сечь Общая».
Его можно оформить через приложение EasyPay и использовать во всех видах городского транспорта: автобусах, троллейбусах и трамваях.
Теперь каждый житель и гость города может быстро подключиться к новой системе оплаты проезда в Запорожье, оформив карточку всего за несколько минут.
Для этого достаточно открыть EasyPay, выбрать наш город и в разделе «Транспорт» нажать «Общая». После подтверждения покупки карта появляется в приложении и готова к использованию.
Платеж можно осуществить с помощью QR-кода, который сканируется в салоне или через сканер в приложении, выбрав нужную карту для списания поездки и подтвердив транзакцию. Электронный билет действителен в течение 75 минут с момента покупки билета.
Кроме того, в рамках нововведений, можно оцифровать уже имеющуюся физическую карточку, добавив ее в приложение и оплачивая поездки по смартфону. Пополнение баланса без комиссии доступно в самом приложении, на сайте EasyPay или более сотни терминалов по городу, что значительно упрощает процесс и экономит время.
Напомним, что еще с 1 августа каждый желающий может получить карту «Сечь Общая», которая работает как для разовых поездок, так и для месячных проездных. Городской совет отмечает, что такой подход не только экономит время пассажиров, но и упрощает контроль и учет поездок.
