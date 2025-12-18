График отключения света в Кировоградской области на 19 декабря связан исключительно с техническими работами.

График отключения света в Кировоградской области на 19 декабря обнародовал энергетику в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Кировоградоблэнерго .

Временные обесточивания запланированы в отдельных населенных пунктах области и областном центре.

По информации Александрийских электросетей, 19 декабря с 09:00 до 17:00 света не будет в селе Веселое. Работы охватят дом №1 по ул. Дорожная, а также улица Шевченко с №1 по №8.

Кроме того, Кропивницкие городские электросети сообщили о плановом ремонте, который продлится с 08:00 до 20:00. В этот период электроснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

улица Бородянская - дома 7-21, 21а, 22-28, 30;

Бородянский переулок - №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а.

Отдельные работы запланированы с 09:00 до 15:00. В настоящее время без электроэнергии останутся жильцы домов по следующим адресам:

ул. Верхняя Быковская - 2/21, 3-4, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/2, 19, 201, 22, 24, 26/20, 26а, 28;

улица Габдрахманова - 20/50, 20а, 22/39;

Знаменский переулок - 3а, 7, 9, 11;

улица Каховская - 11, 13, 15, 16/30, 17/5, 18, 20, 22, 24, 26, 28/3, 30/4, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

ул. Павла Рябкова - 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19/1, 20а, 21/2, 22-24, 26-38, 39а, 40, 42, 44, 46, 48, 50/47.

Энергетики отмечают, что график отключения света в Кировоградской области на 19 декабря связан исключительно с техническими работами и просят жителей заранее подготовиться к временным неудобствам.

