Новый график движения поездов в Винницкой области создан для того, чтобы местным жителям было удобнее передвигаться по региону.

Новый график движения поездов в Винницкой области вступил в силу с 14 декабря, сообщает Politeka.

Как сообщили в официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци", пассажирам на маршруте Гайворон-Винница стало удобнее планировать поездки благодаря новому графику движения поездов в Винницкой области.

Обновление коснулось пригородных электропоездов, что позволяет более комфортно и предсказуемо путешествовать по региону, учитывая изменения в отправлениях и прибытиях.

Согласно информации железнодорожной компании, новый график движения поездов в Винницкой области охватывает ежедневные электропоезда и некоторые другие маршруты.

Так, №6355/6356 Черкассы – Умань отправляется из Черкасс в 06:52 и прибывает в Умань в 13:50, а поезд №6357 Умань – Христиновка отправляется в 14:02 и прибывает в 14:38. Кроме того, поезд №6358 Христиновка – им. Шевченко отправляется в 14:46 и прибывает в 19:09.

Ежедневные маршруты, кроме отдельных дней недели, охватывают № 6421 Умань – Вапнярка, № 6422 Христиновка – Умань, № 6423 Умань – Христиновка и № 6424 Вапнярка – Умань.

Для №6631 Винница – Гайворон и №6632 Гайворон – Винница предусмотрено курсирование ежедневно, кроме вторника и субботы. Также в расписании остаются кладбища по отдельному расписанию, в частности № 7603 Христиновка – Гайворон и № 7608 Гайворон – Христиновка, которые курсируют в разные дни недели.

Пассажирам советуют заранее проверять информацию на официальном сайте "Укрзализныци" и планировать поездки, чтобы путешествие было максимально удобным и безопасным.

