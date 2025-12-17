В Одесской области на 18 декабря вводятся графики плановых отключений света в связи с проведением масштабных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.
Как отмечают энергетики, специалисты ДТЭК «Одесские электросети» подготовили подробный график плановых обесточений на 18 декабря. В ряде населенных пунктов ограничения будут продолжаться до 11 часов.
В частности, работы будут выполняться в пределах Беляевского территориального общества. В селе Мырне электроснабжение будет полностью прекращено с 08:00 до 17:00. В этот период без света останется украинцы, проживающие по адресу:
- Выноградна, Городня, Котляревського, Крайня, Мыру, Новоселив, Паркова, Радисна, Ричкова, Сагайдачного, Сонячна, Степова, Украинки Леси, Франка Ивана, Фрейдентальська, Хмельныцького Богдана, Центральна, Шевченка, переу. Шкильный.
Также из-за технических работ с 08:00 до 17:00 электроэнергии не будет в селе Граденыци — ограничения будут касаться определенной улицы Зелена.
Кроме того, плановое обесточивание запланировано в рамках Окнянского поселкового территориального общества. Отключение произойдет с 8 до 19 (в течение 11 часов подряд) по перечню семенных пунктов, обнародованных в графике:
- с. Артыривка: ул. Артыривка, Мыру, Шкильна.
- пос. Окны: ул. Бондаренко.
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО «ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ» будет проводить профилактические работы с 08:00 до 19:00. Поэтому не будет электричества в селе Соболивка (ул. Польова).
Жители региона призывают заранее учесть запланированные перерывы в электроснабжении и подготовиться к возможным неудобствам. Актуальную информацию о графиках и адресах можно уточнять в официальных сообщениях ДТЭК «Одесские электросети».
