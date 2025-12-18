У Запоріжжі запровадили нову систему оплати проїзду, тож місцевим мешканцям деякий час довелося звикати до нововведень.

Нова система оплати проїзду в Запоріжжі дозволяє розраховуватися за поїздки в громадському транспорті цифровим способом, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, нова система оплати проїзду в Запоріжжі передбачає створення транспортної картки «Січ Загальна».

Її можна оформити через застосунок EasyPay та використовувати у всіх видах міського транспорту: автобусах, тролейбусах і трамваях.

Тож тепер кожен мешканець та гість міста може швидко підключитися до нової системи оплати проїзду в Запоріжжі, оформивши картку всього за кілька хвилин.

Для цього достатньо відкрити EasyPay, обрати наше місто та в розділі «Транспорт» натиснути «Загальна». Після підтвердження покупки картка одразу з’являється в застосунку і готова до використання.

Платіж можна здійснити за допомогою QR-коду, який сканується у салоні або через сканер у додатку, обравши потрібну картку для списання поїздки та підтвердивши транзакцію. Електронний квиток дійсний протягом 75 хвилин від моменту купівлі квитка.

Крім того, у межах нововведень, можна оцифрувати вже наявну фізичну картку, додавши її до застосунку та оплачуючи поїздки смартфоном. Поповнення балансу без комісії доступне в самому застосунку, на сайті EasyPay або в понад сотні терміналів по місту, що значно спрощує процес і економить час.

Нагадаємо, що ще з 1 серпня кожен бажаючий може отримати картку «Січ Загальна», яка працює як для разових поїздок, так і для місячних проїзних. Міська рада наголошує, що такий підхід не лише економить час пасажирів, а й спрощує контроль та облік поїздок.

