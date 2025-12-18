Прогноз погоды на неделю в Запорожье с 19 по 25 декабря разрешает жителям заранее планировать активность.

Метеорологи обнародовали подробный прогноз погоды на неделю в Запорожье с 19 по 25 декабря, сообщает Politeka.

Он появился на сайте Метеофор .

Синоптики отмечают, что период будет нестабильным: ожидаются колебания температуры, изменение направлений ветра и местные осадки.

В пятницу, 19 декабря, столбик термометра покажет +2°C. Ветер северо-восточный, до 4 м/с. Осадков не предвидится, так что день будет относительно сухим. Суббота, 20 декабря, принесет небольшое потепление до +5°C, воздушное направление юго-восточное со скоростью 5 м/с, осадки также отсутствуют.

Воскресенье, 21 числа, ожидается прохладным - +2°C. Направление воздуха изменит вектор на юго-запад, а незначительный дождь в количестве 0,2 мм возможен в утренние часы. Понедельник, 22 числа, снова немного потеплеет до +3°C, без существенных осадков.

Во вторник, 23 числа, температура снизится до +1°C, ветер северный с порывами до 7 м/с. В среду, 24 числа, ожидается +2°C, северное воздушное направление со скоростью до 9 м/с и локальные осадки в виде 5,5 мм дождя. Четверг, 25-го, будет прохладным +1°C, небольшой дождь 0,3 мм возможен во второй половине дня.

Метеорологи предупреждают, что периодические порывы ветра могут усложнить передвижение по городу, поэтому водителям и пешеходам советуют быть внимательными. Также колебания температуры от +5°C до +1°C в течение недели требуют тщательного выбора одежды, особенно утром и вечером.

Прогноз погоды на неделю в Запорожье с 19 по 25 декабря позволяет жителям заранее планировать активность, поездку и обеспечить комфортное пребывание на улице даже в ветреную или дождливую погоду.

