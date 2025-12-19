Графік відключення світла в Одеській області на 20 грудня оприлюднили для мешканців кількох громад, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада та Окнянська селищна рада об'єднана територіальна громада.

Планові роботи проводитимуться з 08:00 до 19:00 у селах Соболівка, Новоселівка, Чубівка та Малаївка.

У Соболівці світло не буде на вулицях Шевченка та Польова. У Новоселівці та Чубівці відключення зачепить вулицю Привокзальну, а в Малаївці – Базарну, Вакарчука Валерія, Героїв України, Івана Франка, Мира та Набережну.

Причиною тимчасових перебоїв є профілактичні роботи, які проводяться з метою підвищення надійності мереж і запобігання аваріям. Графік відключення світла в Одеській області на 20 грудня допоможе жителям спланувати побутові справи та робочі завдання без зайвих незручностей.

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися: зарядити важливі пристрої, забезпечити запас освітлення та при потребі відкласти роботи, які залежать від електрики. Також варто перевірити справність побутової техніки та за можливості відключити її від мережі, щоб уникнути пошкоджень через стрибки напруги. Для холодильників і морозильників рекомендується заздалегідь організувати продукти, щоб мінімізувати їх псування.

Людям із медичними приладами слід передбачити альтернативне живлення, а планування побутових і робочих справ краще здійснювати з урахуванням часу відключення. Питання можна уточнити через електронну пошту oem@dtek.com або за телефоном контакт-центру компанії.

