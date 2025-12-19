Подорожчання продуктів у Одеській області, хоча й не є різким, створює додатковий тиск на сімейні бюджети.

Подорожчання продуктів у Одеській області вже торкнулося місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Серед молочних виробів найбільше подорожчало масло «Селянське» 72,5% (200 г). Середня вартість цього товару становить 118,09 грн, тоді як у магазинах розцінки коливаються: Auchan пропонує 114,00, Metro — 118,56, Megamarket — 121,70. Порівняно з листопадом, середня вартість піднялася лише на 0,03, але споживачі відчувають це у щомісячних витратах.

Гречка (1 кг) демонструє більш помітне зростання. Вартість досягла 46,43 грн. У Megamarket кілограм крупи коштує 56,20, в Auchan — 38,30, у Novus — 44,79, а в Metro — 32,50. Протягом останнього місяця середня вартість зросла на 2,86. Експерти пояснюють, що така динаміка пов’язана зі змінами попиту та витратами на логістику.

Не менше зросла ціна на буряк (1 кг). Середня вартість становить 10,50 грн, при цьому в Megamarket продукт продають за 17,10, а у Metro — 6,90. Порівняно з листопадом, цінник збільшився на 0,49. Аналіз показує, що регіональні відмінності у цінах значно впливають на вибір супермаркету для покупок.

Фахівці радять жителям області планувати закупівлі завчасно та порівнювати ціни у різних торгових точках. Крім того, рекомендують звертати увагу на сезонні пропозиції та акції, що допомагає знизити витрати на продукти першої необхідності.

