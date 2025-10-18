Начало отопительного сезона 2025 года в Волынской области началось в Ковеле и Луцке, сообщают местные службы теплоснабжения, сообщает Politeka.

В Ковеле в первую очередь тепло подали в учреждения социальной инфраструктуры: два медицинских учреждения, четыре детсада, 13 школ и спортивный комплекс. В то же время, жилые дома пока остаются без отопления. По плану теплоснабжение для около 28 тысяч жителей будет введено не раньше ноября.

Как отметил руководитель «Ковельтепла» Владимир Бойко, обеспечение теплом учреждений социальной сферы является приоритетным на старте сезона. Это позволяет гарантировать комфортные условия для детей, пациентов и персонала больниц, прежде чем перейти в жилищный фонд.

В Луцке отопительный период 2025-2026 годов начнется с 16 октября, согласно решению исполкома городского совета от 10 октября. Запуск теплоснабжения обусловлен снижением среднесуточной температуры в течение трех дней до +8°C. В первую очередь тепло получат дошкольные учебные заведения, школы и больницы. После этого специалисты ГКП «Луцктепло» постепенно переведут котельные и тепловые сети с летнего режима на зимний, а отопление жилого сектора будет подано в течение нескольких дней.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Волынской области происходит по четкому плану: сначала обеспечивается комфорт в социальной сфере, затем постепенно подключаются домохозяйства. Такой подход позволяет оптимально распределить ресурсы и обеспечить бесперебойное теплоснабжение для всех потребителей в регионе.

