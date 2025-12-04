Передбачене надання безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області терміном до 12 місяці.

Стартував експериментальний проєкт із безкоштовного проживання та надання безкоштовного житла у Дніпропетровській області для ВПО, що належать одній категорії, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

У відомстві зазначили, що нова послуга орієнтована на людей, які після тривалого періоду медсестринського догляду все ще потребують підтримки у повсякденному житті. Для них передбачено безоплатне проживання у спеціально облаштованих приміщеннях терміном до 12 місяців — коштом державного бюджету.

У межах програми люди зможуть отримати:

безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області з усіма необхідними зручностями;

можливість самостійно готувати їжу;

допомогу в організації побуту та веденні домашнього господарства;

сприяння у розвитку та відновленні соціальних навичок;

підтримку у подоланні складних життєвих обставин;

залучення фахівців або відповідних служб, незалежно від форми власності, якщо виникне така потреба.

Хто може надавати послугу

Проживання для маломобільних внутрішньо переміщених осіб забезпечують фізичні та юридичні надавачі соціальних послуг, які:

включені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг;

відповідають критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів;

мають у власності або орендують приміщення, придатне для надання такої послуги.

У міністерстві підкреслюють, що ця ініціатива спрямована не лише на тимчасове розміщення маломобільних людей, які втратили житло через війну, – головна мета проєкту полягає у відновленні їхньої самостійності, відчуття стабільності та особистої безпеки.

