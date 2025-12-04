Рекомендуємо заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла в Сумській області на 5 грудня.

Через заплановані масштабні ремонтні роботи складено графіки відключення світла в Сумській області на 5 грудня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Тому "Сумиобленерго" склали Графіки відключення світла в Сумській області на 5 грудня. Обмеження введуть в населеному пункті Підліснівка з 09:00 до 15:00. Вимкнення будуть за адресами:

Заводська;

Польова;

Миру;

Петровського;

Покровська;

Сільська;

Зарічна;

Князєва;

Маяки;

Петровського;

площа Свободи.

4 числа перерви в електропостачанні стануться з 09:00 до 15:00 в населеному пункті Бровкове. Населений пункт повністю обесточать у зазначений час.

Через виконання ремонтних робіт стануться відключення у місті Глухів з 09:00 до 15:00 за адресами:

Ігоря Білевича 29;

Березова 6, 16;

Васильченка 39;

Вознесенська 43, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 82, 84, 86, 88, 90;

Данила Апостола 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13;

Данила Туптали 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15.

Повідомляється, що у цей день також обесточать місто Шостка з 9 до 15 години на вулиці Шевченка 33Ш, 45, 268Ш, 45А, 267Ш, 1.

Також обмеження збираються вводити у населеному пункті Охтирка з 8 до 17 (тобто 9 годин поспіль) на вулицях:

Сумська 112А, 112, 111, 110, 109, 107, 105, 103;

Береста 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104;

Щаслива 28А, 28, 27Б, 27А, 27, 26А, 26;

Юрія Самброса 4;

Степана Бандери 48, 46.

Графіки відключень "Сумиобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла в Сумській області на 5 грудня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: оголошено деталі підтримки.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області: українцям надають нову підтримку, що про це відомо.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: названо критерії та умови для отримання виплат.