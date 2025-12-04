Через заплановані масштабні ремонтні роботи складено графіки відключення світла в Сумській області на 5 грудня, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у декількох громадах регіону.
У зв’язку із проведенням робіт у мережах можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Тому "Сумиобленерго" склали Графіки відключення світла в Сумській області на 5 грудня. Обмеження введуть в населеному пункті Підліснівка з 09:00 до 15:00. Вимкнення будуть за адресами:
- Заводська;
- Польова;
- Миру;
- Петровського;
- Покровська;
- Сільська;
- Зарічна;
- Князєва;
- Маяки;
- Петровського;
- площа Свободи.
4 числа перерви в електропостачанні стануться з 09:00 до 15:00 в населеному пункті Бровкове. Населений пункт повністю обесточать у зазначений час.
Через виконання ремонтних робіт стануться відключення у місті Глухів з 09:00 до 15:00 за адресами:
- Ігоря Білевича 29;
- Березова 6, 16;
- Васильченка 39;
- Вознесенська 43, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 82, 84, 86, 88, 90;
- Данила Апостола 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13;
- Данила Туптали 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15.
Повідомляється, що у цей день також обесточать місто Шостка з 9 до 15 години на вулиці Шевченка 33Ш, 45, 268Ш, 45А, 267Ш, 1.
Також обмеження збираються вводити у населеному пункті Охтирка з 8 до 17 (тобто 9 годин поспіль) на вулицях:
- Сумська 112А, 112, 111, 110, 109, 107, 105, 103;
- Береста 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104;
- Щаслива 28А, 28, 27Б, 27А, 27, 26А, 26;
- Юрія Самброса 4;
- Степана Бандери 48, 46.
Графіки відключень "Сумиобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла в Сумській області на 5 грудня.
