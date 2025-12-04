Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надаються українцям при відповідності до важливих критеріїв відбору, пише Politeka.net.
Про це йдеться на сайті організації "Елеос Україна".
Організація «Елеос-Україна» гуманітарний проєкт під назвою «Дорога надії 2», який має на меті забезпечення захисту та комплексної підтримки цивільного населення, постраждалого внаслідок війни.
Мета проєкту полягає у наданні безпечної евакуації та гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області. Підтримка надається для осіб, що перебувають у зонах активних бойових дій або були нещодавно переміщені. Проєкт також забезпечує доступ до критично важливих послуг, які відповідають як нагальним, так і довгостроковим потребам населення.
Цільові групи:
- внутрішньо переміщені особи, які отримали статус протягом останніх трьох місяців;
- люди похилого віку (60+ років);
- вагітні жінки;
- особи з хронічними захворюваннями або інвалідністю;
- діти віком до 5 років;
- люди без стабільного доходу, соціальних пільг або необхідних документів.
Види допомоги, що надаються:
- добровільна та безпечна евакуація;
- сертифікати через які можна отримати безкоштовні продукти;
- сертифікати на ліки;
- ваучери на медичні послуги;
- підтримка у відновленні документів;
- юридичні консультації;
- кейс-менеджмент та індивідуальна супровідна допомога;
- інформування щодо доступних соціальних та гуманітарних послуг.
Терміни реалізації: до кінця грудня 2025 року.
Проєкт «Дорога надії 2» реалізується мережею «Елеос-Україна» у партнерстві з Johanniter International Assistance за фінансової підтримки Aktion Deutschland Hilft, спрямованої на надання ефективної та своєчасної допомоги постраждалому населенню.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Сумській області: які нові ціни діють.
Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: що необхідно для отримання.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Сумах: українцям розкрили, де можна отримати їжу.