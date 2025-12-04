Мета проєкту полягає у наданні безпечної евакуації та гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надаються українцям при відповідності до важливих критеріїв відбору, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації "Елеос Україна".

Організація «Елеос-Україна» гуманітарний проєкт під назвою «Дорога надії 2», який має на меті забезпечення захисту та комплексної підтримки цивільного населення, постраждалого внаслідок війни.

Мета проєкту полягає у наданні безпечної евакуації та гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області. Підтримка надається для осіб, що перебувають у зонах активних бойових дій або були нещодавно переміщені. Проєкт також забезпечує доступ до критично важливих послуг, які відповідають як нагальним, так і довгостроковим потребам населення.

Цільові групи:

внутрішньо переміщені особи, які отримали статус протягом останніх трьох місяців;

люди похилого віку (60+ років);

вагітні жінки;

особи з хронічними захворюваннями або інвалідністю;

діти віком до 5 років;

люди без стабільного доходу, соціальних пільг або необхідних документів.

Види допомоги, що надаються:

добровільна та безпечна евакуація;

сертифікати через які можна отримати безкоштовні продукти;

сертифікати на ліки;

ваучери на медичні послуги;

підтримка у відновленні документів;

юридичні консультації;

кейс-менеджмент та індивідуальна супровідна допомога;

інформування щодо доступних соціальних та гуманітарних послуг.

Терміни реалізації: до кінця грудня 2025 року.

Проєкт «Дорога надії 2» реалізується мережею «Елеос-Україна» у партнерстві з Johanniter International Assistance за фінансової підтримки Aktion Deutschland Hilft, спрямованої на надання ефективної та своєчасної допомоги постраждалому населенню.

