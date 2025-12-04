У Дніпрі зафіксовано подорожчання продуктів, що впливає на бюджет городян та формує нові тенденції у споживанні, повідомляє Politeka.

Найбільш суттєві зміни стосуються овочів, бакалії та молочної продукції.

Середні розцінки на гречку в місті становлять 44,80 грн за кілограм. У Megamarket продукт коштує 56,20 грн, у Novus – 39,89 грн, а Auchan пропонує найнижчу вартість – 38,30 грн. Порівняно з листопадом, середнє подорожчання склало 3,07 грн, що свідчить про невелике, але стабільне зростання вартості цього базового продукту.

Перець болгарський жовтий демонструє значніше зростання. Середня ціна піднялася до 235,83 грн за кілограм. Auchan пропонує овоч за 195 грн, у Novus він коштує 229 грн, а Megamarket встановив ціну 283,50 грн. Протягом місяця середня вартість піднялася на 48,50 грн, що вказує на сезонний дефіцит та підвищений попит на свіжі овочі.

Молочна продукція також зазнала підвищення. Молоко Простонаше 1% об’ємом 900 мл нині продається за середньою ціною 58,85 грн. У Metro продукт доступний за 55,50 грн, а Megamarket пропонує за 62,20 грн. За місяць вартість зросла на 2,64 грн, що відображає збільшення логістичних витрат та коливання цін на сировину.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Дніпрі зумовлене поєднанням факторів: сезонними коливаннями врожаю, транспортними витратами та підвищенням попиту. Споживачам радять порівнювати ціни у різних торгових мережах, звертати увагу на акційні пропозиції та шукати альтернативні товари, які дозволяють економити без шкоди для якості.

Регулярний моніторинг цін допомагає городянам планувати закупівлі та зменшувати витрати на щоденні потреби. Зростання вартості навіть окремих товарів відчутно впливає на сімейний бюджет, тому уважне ставлення до цінової динаміки стає необхідністю для мешканців Дніпра.

