Для отримання грошової допомоги від ООН у Київській області домогосподарство має відповідати умовам.

Грошову допомогу від ООН у Київській області можуть отримати українці, однак важливо уважно перевіряти інформацію, щоб не стати жертвою шахраїв, повідомляє Politeka.net.

Нижче пояснюємо, хто саме має право на виплати, які документи необхідні та як убезпечити себе.

Хто може отримати

Право на виплати мають такі категорії громадян:

1. Внутрішньо переміщені особи

ті, хто набув статусу ВПО протягом останніх шести місяців.

2. Українці, які повернулися з-за кордону після вимушеного виїзду

після повернення в Україну вони можуть подати заявку на допомогу.

Крім того, претендент повинен належати до однієї з визначених соціальних груп:

Неповна родина з дитиною та людиною віком від 55 років

Наприклад: мама, п’ятирічна дитина та бабуся.

Родина, де є одна або кілька осіб похилого віку, або поєднання літньої людини з дитиною

Наприклад: бабуся та десятирічний онук.

Наприклад: бабуся та десятирічний онук. Родина, у складі якої є особи з інвалідністю або з хронічними захворюваннями

Наприклад: мама, дитина 5 років і батько з інвалідністю.

Економічні критерії

Для отримання виплат домогосподарство має відповідати фінансовим умовам:

протягом останніх трьох місяців не отримувало допомогу від УВКБ ООН чи інших міжнародних організацій;

середній дохід на одного члена сім’ї має бути меншим ніж 6 300 гривень на місяць.

Для реєстрації заяви необхідно надати:

паспорт громадянина України,

ІПН,

довідку ВПО,

IBAN гривневого рахунку головного заявника.

За потреби додаються:

свідоцтво про народження дитини,

документи про опікунство,

медичний висновок щодо інвалідності чи хронічної хвороби.

Грошова допомога від ООН у Київській області зазвичай перераховується одразу за три місяці на рахунок голови домогосподарства. Є кілька способів отримання:

На банківський рахунок – за умови, що під час реєстрації вказано IBAN головного заявника.

Готівкою через Western Union – заявник отримує SMS із кодом MTCN, який потрібно пред’явити у відділенні протягом 20 днів разом із паспортом.

На цифровий гаманець – якщо заявник користується таким способом отримання коштів.

Як не стати жертвою шахраїв

Зловмисники часто використовують тему гуманітарних виплат, створюючи фейкові оголошення, підроблені сайти чи пропонуючи «допомогу» у реєстрації за гроші. Вони намагаються діяти через тиск та відчуття терміновості, заявляючи про «обмежені строки».

Щоб уникнути обману:

перевіряйте інформацію лише на офіційних ресурсах та у надійних джерелах;

не передавайте реквізити банківських карток, CVV-коди та SMS-коди іншим особам;

не переходьте за підозрілими посиланнями та не встановлюйте сумнівні додатки.

Джерело: epravda.com.ua.

