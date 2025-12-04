Денежную помощь от ООН в Киевской области могут получить украинцы, однако важно внимательно проверять информацию, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщает Politeka.net.
Ниже объясняем, кто имеет право на выплаты, какие документы необходимы и как обезопасить себя.
Кто может получить
Право на выплаты имеют следующие категории граждан:
1. Внутри перемещенные лица
- те, кто приобрел статус ВПЛ в течение последних шести месяцев.
2. Украинцы, вернувшиеся из-за границы после вынужденного выезда
- по возвращении в Украину они могут подать заявку на помощь.
Кроме того, претендент должен принадлежать одной из определенных социальных групп:
- Неполная семья с ребенком и человеком от 55 лет
Например: мама, пятилетний ребенок и бабушка.
- Семья, где есть один или несколько пожилых людей, или сочетание пожилого человека с ребенком
Например: бабушка и десятилетний внук.
- Семья, в составе которой есть лица с инвалидностью или с хроническими заболеваниями.
Например: мама, ребенок 5 лет и отец с инвалидностью.
Экономические критерии
Для получения выплат домохозяйство должно отвечать финансовым условиям:
- за последние три месяца не получало помощь от УВКБ ООН или других международных организаций;
- средний доход на одного члена семьи должен быть менее 6 300 гривен в месяц.
Для регистрации заявления необходимо предоставить:
- паспорт гражданина Украины,
- ИНН,
- справку ВПЛ,
- IBAN гривневого счета главного заявителя.
При необходимости добавляются:
- свидетельство о рождении ребенка,
- документы об опекунстве,
- медицинское заключение по инвалидности или хронической болезни.
Денежная помощь ООН в Киевской области обычно перечисляется сразу за три месяца на счет главы домохозяйства. Есть несколько способов получения:
- На банковский счет – при условии, что при регистрации указан IBAN главный заявитель.
- Наличными через Western Union – заявитель получает SMS с кодом MTCN, который нужно предъявить в отделении в течение 20 дней вместе с паспортом.
- На цифровой кошелек – если заявитель пользуется таким способом получения средств.
Как не стать жертвой мошенников
Злоумышленники часто используют тему гуманитарных выплат, создавая фейковые объявления, поддельные сайты или предлагая «помощь» в регистрации за деньги. Они пытаются действовать из-за давления и чувства срочности, заявляя об «ограниченных сроках».
Чтобы избежать обмана:
- проверяйте информацию только на официальных ресурсах и надежных источниках;
- не передавайте реквизиты банковских карт, CVV-коды и SMS-коды другим лицам;
- не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте сомнительные приложения.
Источник: epravda.com.ua.
