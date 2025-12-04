Для получения денежной помощи от ООН в Киевской области домохозяйство должно отвечать условиям.

Денежную помощь от ООН в Киевской области могут получить украинцы, однако важно внимательно проверять информацию, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщает Politeka.net.

Ниже объясняем, кто имеет право на выплаты, какие документы необходимы и как обезопасить себя.

Кто может получить

Право на выплаты имеют следующие категории граждан:

1. Внутри перемещенные лица

те, кто приобрел статус ВПЛ в течение последних шести месяцев.

2. Украинцы, вернувшиеся из-за границы после вынужденного выезда

по возвращении в Украину они могут подать заявку на помощь.

Кроме того, претендент должен принадлежать одной из определенных социальных групп:

Неполная семья с ребенком и человеком от 55 лет

Например: мама, пятилетний ребенок и бабушка. Семья, где есть один или несколько пожилых людей, или сочетание пожилого человека с ребенком

Например: бабушка и десятилетний внук. Семья, в составе которой есть лица с инвалидностью или с хроническими заболеваниями.

Например: мама, ребенок 5 лет и отец с инвалидностью.

Экономические критерии

Для получения выплат домохозяйство должно отвечать финансовым условиям:

за последние три месяца не получало помощь от УВКБ ООН или других международных организаций;

средний доход на одного члена семьи должен быть менее 6 300 гривен в месяц.

Для регистрации заявления необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины,

ИНН,

справку ВПЛ,

IBAN гривневого счета главного заявителя.

При необходимости добавляются:

свидетельство о рождении ребенка,

документы об опекунстве,

медицинское заключение по инвалидности или хронической болезни.

Денежная помощь ООН в Киевской области обычно перечисляется сразу за три месяца на счет главы домохозяйства. Есть несколько способов получения:

На банковский счет – при условии, что при регистрации указан IBAN главный заявитель.

Наличными через Western Union – заявитель получает SMS с кодом MTCN, который нужно предъявить в отделении в течение 20 дней вместе с паспортом.

На цифровой кошелек – если заявитель пользуется таким способом получения средств.

Как не стать жертвой мошенников

Злоумышленники часто используют тему гуманитарных выплат, создавая фейковые объявления, поддельные сайты или предлагая «помощь» в регистрации за деньги. Они пытаются действовать из-за давления и чувства срочности, заявляя об «ограниченных сроках».

Чтобы избежать обмана:

проверяйте информацию только на официальных ресурсах и надежных источниках;

не передавайте реквизиты банковских карт, CVV-коды и SMS-коды другим лицам;

не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте сомнительные приложения.

Источник: epravda.com.ua.

