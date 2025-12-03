Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах также предусматривает финподдержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах стартовала для поддержки пожилых людей, оставшихся без жилья или оказавшихся в сложных условиях из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Программа включает поселения в модульном городке и социальное сопровождение пожилых людей, а также помощь внутренне перемещенным семьям. Координацию осуществляет Департамент социальной защиты населения городского совета, где принимают документы, проверяют информацию и формируют списки участников.

Подать заявку можно лично по адресу ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Специалисты помогают заполнить заявления и объясняют порядок участия. Для регистрации требуются паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ. Если семья обращается, в заявлении указывают всех членов домохозяйства, чтобы правильно распределить места.

Модульный городок оборудован всем необходимым для проживания и социального сопровождения, что позволяет восстановить привычный ритм жизни и гарантирует безопасность.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах также предусматривает финподдержку: ветераны разрушенного или поврежденного жилья могут получить компенсации, а переселенцам доступна помощь по оплате аренды в безопасных районах.

Кроме того, в Сумской области люди могут получить денежную поддержку.

По-прежнему право на получение финпомощи имеют ветераны, чье жилье было разрушено или повреждено из-за боевых действий или осталось на временно оккупированных территориях. Эта категория граждан может воспользоваться компенсацией для аренды нового жилья в безопасных регионах.

