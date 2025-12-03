Для получения бесплатных продуктов в Полтаве необходимо пройти регистрацию на месте, однако необходимо иметь ряд документов.

В Полтаве благотворительный фонд "Каритас" продолжает предоставлять бесплатные продукты для внутренне перемещенных лиц и пенсионеров в рамках работы социальной столовой, сообщает Politeka.

Об этом проекте рассказали на сайте организации «Каритас».

По информации организации, проект обеспечивает ежедневное выдавание полноценных обедов людям, нуждающимся в дополнительной поддержке. Инициатива пользуется стабильной популярностью среди жителей города, поскольку помогает обеспечить горячее питание находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Каждый, кто отвечает условиям участия, может получить абонемент на питание сроком на 30 дней. Выдача обедов ежедневно с 13:00 до 14:00 по адресу: улица Семена Антонца (Балакина), 24.

Для получения бесплатных продуктов в Полтаве необходимо пройти регистрацию на месте и иметь при себе документы, подтверждающие личность и статус: паспорт гражданина Украины, индивидуальный налоговый номер (ИНН), справку ВПЛ и документ, подтверждающий принадлежность к категории уязвимых лиц, например справку об инвалидности.

Недавно фонд "Каритас" открыл новую волну регистрации. К участию приглашались жители города и внутренне перемещенные лица, относящиеся к категориям лиц с инвалидностью I–III группы или одиноких людей от 60 лет и старше. В то же время участие предоставлялось только тем, кто не получал обеды от фонда после мая 2024 года.

Организация отмечает, что цель проекта — обеспечить вкусное, безопасное и ежедневное питание для нуждающихся. Благотворительный фонд демонстрирует, что поддержка может быть теплой, человечной и достойной. «Каритас» призывает всех, кто отвечает критериям и нуждается в помощи, не тянуть — регистрироваться и пользоваться возможностью получать горячие обеды каждый день.

