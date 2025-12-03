Дефицит продуктов в Черниговской области в этом году особенно ощутим на белокочанную капусту, которую украинцы активно используют для приготовления различных блюд, сообщает Politeka.

Эксперты отмечают, что ситуация явилась следствием нескольких факторов одновременно.

Во-первых, погодные условия были неблагоприятны для роста культуры, что повлияло на общий объем урожая. Во-вторых, в прошлом году низкие закупочные цены заставили фермеров сократить площади посевов, что дополнительно ограничило предложение. В-третьих, проблемы с хранением овощей приводят к тому, что значительная часть продукции не отвечает стандартам длительного хранения.

В 2025 году рынок капусты ознаменовался колебанием стоимости. Осенью цены несколько снизились, однако аналитики прогнозируют их повышение зимой из-за ограниченного количества качественного урожая. Основная сложность состоит в том, что только часть капусты способна сохранять товарный вид до конца зимы или начала весны.

Из-за этих ограничений возникает риск дефицита продуктов в Черниговской области, что может привести к удорожанию овощей в зимний и ранневесенний период. Население будет испытывать нехватку не только белокочанной, но и других овощных культур, связанных с сезонным производством.

Рынок остается циклическим. Высокие цены стимулируют аграриев расширять посевные площади, что в следующем году обычно приводит к снижению стоимости продукции. Напротив, годы с низкими доходами принуждают фермеров сокращать посевы, что снова увеличивает цены. Такой механизм регулярно влияет на стабильность рынка.

Специалисты подчеркивают, что стабилизация возможна из-за модернизации производства и инфраструктуры. Речь идет о внедрении современных технологий выращивания капусты, расширении сети овощехранилищ и улучшении условий хранения урожая. Это позволит поддерживать постоянный объем продукции на рынке и снизить риск резких ценовых колебаний.

Жителям Черниговской области советуют планировать закупки заранее и следить за динамикой расценок. Это поможет избежать дефицита необходимых овощей в периоды пикового спроса и обеспечит доступ к качественной продукции в течение всего сезона.

Источник: AgroWeek.

