Необходимо заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 4 декабря.

Введены графики отключения света в Полтавской области на 4 декабря из-за ремонтных работ в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребители. Поэтому были составлены графики отключения света в Полтавской области на 4 декабря. Ограничения введут в населенном пункте ЛИСОВА СЛОБИДКА с 08:00 до 16:00 на улицах:

Кильцева (б. 1а, 2, 5, 8, 10, 13, 19, 20а, 22, 24, 25, 32, 33, 35);

Пидгирська (б. 3, 8, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16);

Хутирська (б. 3, 4, 5, 6а, 8, 11, 11а, 14, 15, 16, 17, 20, 23).

Также не будет электроэнергии в пгт. ЧОРНУХЫ с 9 до 15:00 часов на улицах:

Богдана Вязовского (б. 8, 10, 11, 13);

Мележика (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13);

Травнева (б. 23, 32, 34);

Центральная (б. 23).

Возможные перерывы в электроснабжении пройдут в населенном пункте ВОРОНЬКИ с 09:00 до 15:00 по адресу:

Перемогы (б. 1, 5, 7, 11, 11а, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 7 83, 85, 89, 91);

Садова (б. 16, 18, 18/1, 22, 24, 24а, 26, 34, 38, 40, 42).

Перерывы в электроснабжении этого дня также будут с 9 до 17:00 в населенном пункте ГРУШКИВКА по адресам:

Заяривська (б. 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23);

Леси Украинки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а);

Олексия Припутня (б. 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72);

Перемогы (б. 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27).

Ограничения также коснутся города ГОРИШНИ ПЛАВНИ, они продлятся с 8 до 17 часов на улицах:

Ю. Лозы, 26,28;

Фермерская, 12; ул. Чуматько, 2-26, 3-9;

Низянская;

Доброхотова;

Леси Украинки, 35, 39, 61, 105

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт "Полтаваоблэнерго": Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы "Полтаваоблэнерго", где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

Обратите внимание: Если происходят экстренные отключения из-за аварийной ситуации, графики могут не действовать.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на отопление в Полтавской области: как оно повлияет на домохозяйства.