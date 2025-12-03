Подорожание продуктов в Черниговской области ощущается на ежедневных расходах местных жителей, свидетельствуют данные магазинов и аналитических расчетов, сообщает Politeka.

Эксперты объясняют повышение стоимости сезонными колебаниями, логистическими издержками и изменениями курса гривны.

Среди круп, молочной продукции и овощей наблюдается заметный рост. Манка "Хуторок" (800 г) в Megamarket, Metro и Novus стоит от 34,56 до 40 грн, среднее подорожание составило 0,50 грн - с 37,18 до 37,68. Сметана «Простонаше» 20% (340 г) прибавила 2,27, в среднем цена – 68,01. В Metro продукт продают за 63,44, а у Megamarket и Novus – 70,30.

Наибольший скачок стоимости зафиксирован среди овощей. Помидоры «сливки» (1 кг) подорожали с 88,09 до 131,50 грн, в некоторых супермаркетах стоимость достигает 182,40. Другие овощи также демонстрируют тенденцию повышения, что особенно ощутимо для домохозяйств с ограниченным бюджетом.

Анализ показывает, что удорожание продуктов в Черниговской области происходит стабильно, хотя темпы роста отличаются по категориям. Жители региона отмечают, что овощи дорожают быстрее всего, в то время как бакалея и молочные товары меняют цену умеренно.

Специалисты советуют планировать покупки заранее и сравнивать предложения в разных торговых сетях. Такой подход позволяет снизить влияние подорожания на семейный бюджет и поддерживать стабильный уровень потребления основных продуктов.

Кроме того, в Черниговской области повышение цен коснулось и коммунальных услуг. В частности, могут возрасти расценки на электроэнергию.

