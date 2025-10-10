В Черниговской области внутренне перемещенные лица могут получить денежную помощь в виде компенсации за поврежденное жилье, сообщает Politeka.net.
Как отмечают в общественной организации «ВПО Украины», такая помощь направлена на поддержку людей, потерявших жилье или вынужденных покинуть свои дома из-за войны.
Наличие официального статуса внутриперемещенного лица является необходимым условием для участия в программах компенсации и получения других видов финансовой поддержки от государства и международных партнеров.
Согласно международным гуманитарным нормам, каждый гражданин, пострадавший в результате военных действий, имеет право претендовать на денежную помощь. Это касается не только тех, кто полностью потерял жилье, но и лиц, эвакуированных с опасных территорий или чьи дома получили существенные повреждения. Программы компенсации действуют в разных регионах Украины, в том числе в Черниговской областях, и направлены на обеспечение базовых потребностей переселенцев.
Кто может зарегистрироваться как переселенец:
- граждане, вынужденно покинувшие свои дома после 24 февраля 2022 года;
- люди, переместившиеся в пределах Украины из-за боевых действий, оккупации или угрозы жизни;
- лица, имеющие справку ВПЛ или другие документы, подтверждающие перемещение и отсутствие проживания по предварительному адресу.
Регистрация переселенца – это не только формальность, но и реальный механизм защиты своих прав. Она позволяет быть внесенным в официальные государственные и международные базы данных пострадавших граждан, что в будущем дает возможность получить компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество.
Чтобы подать заявление на получение денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области, нужно выполнить несколько последовательных действий:
- Открыть на государственном портале «Дия» раздел «Международный реестр убытков».
- Выбрать категорию А 1.1, предусматривающую фиксацию случаев повреждения или полной потери жилья.
Авторизироваться в системе с помощью «Дия. Подписи» или квалифицированной электронной подписи (КЭП).
На пенсии.
