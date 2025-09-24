Однією з ключових ініціатив стане запровадження спеціальної грошової допомоги для ВПО у Чернігівській області та інших регіонах України.

Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області передбачатиме надання коштів на опалення для проходження холодного сезону, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили у пресслужбі уряду.

За офіційною інформацією уряду, найближчими днями було ухвалено низку нових рішень, які стосуються додаткової підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Однією з ключових ініціатив стане запровадження спеціальної грошової допомоги для ВПО у Чернігівській області та інших регіонах України, що передбачатиме надання одноразової виплати у розмірі 8 000 гривень. Ці кошти призначені для того, щоб переселенці могли придбати необхідні ресурси для обігріву оселі взимку – дрова, вугілля, брикети чи пелети.

Право подати заявку на отримання цієї допомоги матимуть громадяни, які відповідають низці умов. Передусім це особи, що мають офіційний статус внутрішньо переміщених осіб.

Також обов’язковою умовою є відсутність раніше отриманої аналогічної підтримки від міжнародних гуманітарних організацій. Програма поширюється на тих, хто проживає у прифронтових районах, де потреба у забезпеченні паливом є особливо гострою. Ще однією умовою участі стане наявність у будинку опалювальної системи, яка працює на твердому паливі.

Згідно з планами уряду, такою підтримкою зможуть скористатися приблизно 32 000 домогосподарств по всій країні. Адміністрування виплат буде покладено на органи Пенсійного фонду України, які мають досвід реалізації соціальних програм і здатні забезпечити прозорий механізм перерахунку коштів.

Розпочати дію цієї програми планують після того, як завершиться етап виплат від міжнародних організацій. Орієнтовно старт грошової допомоги для ВПО у Чернігівській області та інших регіонах України призначено на листопад – грудень поточного року, що дозволить вчасно підготуватися до зимового періоду.

У повідомленні наголошується: внутрішньо переміщені особи, які користуються пільгами або житловими субсидіями на території України, але при цьому не отримали допомогу від міжнародних структур, отримають можливість придбати тверде паливо для опалення власних осель.

