Робота для пенсіонерів у Чернігові може стати хорошою можливістю заробітку для літніх українців, повідомляє Politeka.net.
Ми проаналізували декілька актуальних вакансій.
Наприклад, робота для пенсіонерів у Чернігові пропонується для слюсарів з ремонту рухомого складу, яким готові платити від 16 до 20 тисяч гривень.
Пропонується:
- гнучкий графік роботи;
- дружній колектив;
- можливість професійного зростання та розвитку.
Обов’язки: проведення ремонтних робіт на рухомому складі тролейбусів. Діагностика, виявлення та усунення несправностей. Регулювання та налагодження обладнання. Технічне обслуговування транспортних засобів. Дотримання технічних норм та вимог безпеки.
Вимоги: бажання працювати та вчитися, відповідальність та уважність до деталей, готовність трудитися в команді.
До того ж, робота для пенсіонерів в Чернігові знайдеться для машиніста мийних машин. Заробітна платня на посаді складає від 13 до 14 тисяч гривень.
Основні обов’язки: проведення мийки тролейбусів та іншої техніки у відповідності до встановлених стандартів; забезпечення чистоти транспортних засобів; дотримання правил безпеки під час виконання роботи.
Кандидат повинен відповідати наступним вимогам: бажання працювати і розвиватися; відповідальність та охайність; бажання працювати в команді; готовність працювати в навантаженому графіку.
Пропонується:
- Офіційне працевлаштування згідно з Трудовим кодексом України;
- Можливість професійного зростання та отримання нових навичок.
Також роботодавець уточнив, що приймаються резюме кандидатів з будь-яким рівнем освіти.
