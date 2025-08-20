Робота для пенсіонерів у Чернігові пропонується на різноманітних вакансіях, де пропонують офіційне працевлаштування.

Робота для пенсіонерів у Чернігові може стати хорошою можливістю заробітку для літніх українців, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька актуальних вакансій.

Наприклад, робота для пенсіонерів у Чернігові пропонується для слюсарів з ремонту рухомого складу, яким готові платити від 16 до 20 тисяч гривень.

Пропонується:

гнучкий графік роботи;

дружній колектив;

можливість професійного зростання та розвитку.

Обов’язки: проведення ремонтних робіт на рухомому складі тролейбусів. Діагностика, виявлення та усунення несправностей. Регулювання та налагодження обладнання. Технічне обслуговування транспортних засобів. Дотримання технічних норм та вимог безпеки.

Вимоги: бажання працювати та вчитися, відповідальність та уважність до деталей, готовність трудитися в команді.

До того ж, робота для пенсіонерів в Чернігові знайдеться для машиніста мийних машин. Заробітна платня на посаді складає від 13 до 14 тисяч гривень.

Основні обов’язки: проведення мийки тролейбусів та іншої техніки у відповідності до встановлених стандартів; забезпечення чистоти транспортних засобів; дотримання правил безпеки під час виконання роботи.

Кандидат повинен відповідати наступним вимогам: бажання працювати і розвиватися; відповідальність та охайність; бажання працювати в команді; готовність працювати в навантаженому графіку.

Пропонується:

Офіційне працевлаштування згідно з Трудовим кодексом України;

Можливість професійного зростання та отримання нових навичок.

Також роботодавець уточнив, що приймаються резюме кандидатів з будь-яким рівнем освіти.

