У зв’язку з подовженням маршруту та оптимізацією руху, також введено новий графік руху поїздів на Чернігівщині.

Новий графік руху поїздів на Чернігівщині запланувала ввести компанія-перевізник "Укрзалізниця" для зручності подорожей в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Попередження про зміни з'явилося в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Для більшої зручності пасажирів маршрут регіонального поїзда 888/887 було подовжено з 15 серпня 2025 року до міста Славутич. Тепер поїзд курсує за сполученням Славутич — Київ-Волинський, тоді як раніше його маршрут обмежувався ділянкою Чернігів — Київ-Волинський.

Відправлення експреса зі Славутича здійснюється о 05:25, а прибуття до Києва-Волинського заплановане на 09:36, що дозволяє пасажирам планувати подорожі з більшою точністю та комфортом.

У зв’язку з подовженням маршруту та оптимізацією руху, також змінилися часи відправлення деяких приміських електричок та введено новий графік руху поїздів на Чернігівщині:

Поїзд 6301 Ніжин — Чернігів тепер відправляється о 05:19 і прибуває о 07:09 (раніше було 05:21/07:10).

Поїзд 6302 Чернігів — Ніжин відправляється о 05:39 і прибуває о 07:38 (раніше було 05:46/07:23).

Для зручності пасажирів детальний та постійний розклад усіх поїздів доступний на офіційному сайті Південно-Західної залізниці за посиланням. Там українці можуть обирати експрес за номером або сполученням і переглядати розклад руху по всіх станціях маршруту.

"Укрзалізниця" дякує пасажирам за розуміння та закликає звернути увагу на новий графік руху поїздів на Чернігівщині. Там додали, що прагнуть робити поїздки більш зручними, комфортними та своєчасними, аби кожна подорож Україною була приємною та безпечною.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Чернігівській області: українцям дали пораду, куди звертатись за їжею.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: як та де отримати.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігові: де шукати вакансії з зарплатою до 33 тисяч.