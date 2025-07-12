На постійній основі забезпечується доставка безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Чернігівській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Чернігівській області надає волонтерський фонд Ukraine Alive 2022, проте важливо знати нюанси для отримання допомоги, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрила організація на своєму сайті.

На постійній основі фонд забезпечує доставку безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Чернігівській області, реагуючи на численні запити від людей, які опинилися в скрутному становищі. Саме на підставі таких звернень формуються маршрути, напрями роботи та обсяги гуманітарної підтримки.

Організація реалізує масштабний проєкт, який охоплює кілька ключових напрямів допомоги:

доставка продуктових наборів для мирного населення у зоні ризику та тимчасово окупованих або прифронтових територіях;

постачання енергетичних напоїв, їжі та інших необхідних засобів для потреб військовослужбовців, які боронять Україну;

забезпечення кормом тварин у тих регіонах, де через війну зникла можливість доглядати за ними належним чином.

Проєкт FOOD UA спеціально спрямований на підтримку найбільш вразливих верств населення. До переліку отримувачів безкоштовних продуктів у Чернігівській області входять не тільки ВПО та пенсіонери, а й:

діти, які втратили батьків унаслідок воєнних дій;

особи з інвалідністю;

матері-одиначки;

багатодітні сім’ї;

інші категорії громадян, які потребують постійної підтримки.

Організація також має склади в різних містах України, де зберігаються великі обсяги продуктів та речей першої необхідності. Крім того, фонд співпрацює з численними партнерськими благодійними організаціями, які регулярно розповсюджують допомогу серед мешканців невеликих містечок, селищ і громад.

Контакти організації ви можете знайти на сайті фонду.

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