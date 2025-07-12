На постоянной основе обеспечивается доставка бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области предоставляет волонтерский фонд Ukraine Alive 2022, однако важно знать нюансы для получения помощи, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла организация на своем сайте.

На постоянной основе фонд обеспечивает доставку бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области, реагируя на многочисленные запросы от оказавшихся в затруднительном положении людей. Именно на основе таких обращений формируются маршруты, направления работы и объемы гуманитарной поддержки.

Организация реализует масштабный проект, охватывающий несколько ключевых направлений помощи:

доставка продуктовых наборов для мирного населения в зоне риска и временно оккупированных или прифронтовых территориях;

поставка энергетических напитков, пищи и других необходимых средств для нужд военнослужащих, защищающих Украину;

обеспечение кормом животных в тех регионах, где в результате исчезла возможность ухаживать за ними должным образом.

Проект FOOD UA специально направлен на поддержку наиболее уязвимых слоев населения. В перечень получателей бесплатных продуктов в Черниговской области входят не только ВПЛ и пенсионеры, но и:

дети, потерявшие родителей в результате военных действий;

лица с инвалидностью;

матери-одиночки;

многодетные семьи;

другие категории граждан, нуждающихся в постоянной поддержке.

Организация также имеет склады в разных городах Украины, где хранятся большие объемы продуктов и вещей первой необходимости. Кроме того, фонд сотрудничает с многочисленными партнерскими благотворительными организациями, регулярно распространяющими помощь среди жителей небольших городков, поселков и общин.

Контакты организации можно найти на сайте фонда.

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