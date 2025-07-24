Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області залишається пріоритетом серед численних напрямів підтримки.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області та підтримка внутрішньо переміщених осіб продовжується завдяки ініціативам Товариства Червоного Хреста України, повідомляє Politeka.

Про це йдеться на офіційній сторінці у Фейсбук.

У Ніжині щовівторка діє пункт видачі гуманітарної допомоги для громадян, які змушені були залишити домівки через бойові дії у 2025 році.

Видача відбувається з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Ніжин, вул. Яворського, 7. У рамках ініціативи надаються продукти, засоби гігієни та речі першої потреби. Підтримку можуть отримати лише внутрішньо переміщені особи після підтвердження відповідного статусу. Допомога надається одноразово.

Для отримання необхідно мати документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО. Якщо є діти — також свідоцтво про народження. Представники міської організації Червоного Хреста закликають заздалегідь підготувати всі необхідні папери, аби процедура пройшла швидко та організовано.

Наголошується, що допомога доступна для тих, хто прибув з населених пунктів, де спостерігалися або продовжуються активні військові дії.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області залишається пріоритетом серед численних напрямів підтримки. Звернення до пункту видачі — це можливість отримати базові засоби підтримки для найуразливіших категорій.

До слова, у Чернігові також пропонують роботу для пенсіонерів.

Локальні роботодавці пропонують гнучкі умови, достойну оплату та повагу до досвіду зрілих кандидатів. Відкрито одразу кілька вакансій, де вік — не обмеження, а перевага.

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