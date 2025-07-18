Робота для пенсіонерів у Чернігові сьогодні є можливістю залишатись активними, корисними та соціально включеними незалежно від віку.

Робота для пенсіонерів у Чернігові стає все доступнішою та різноманітнішою, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії представлені на сайті work.ua.

Локальні роботодавці пропонують гнучкі умови, достойну оплату та повагу до досвіду зрілих кандидатів. Відкрито одразу кілька вакансій, де вік — не обмеження, а перевага.

На Центральному ринку шукають розбирача заморожених продуктів. Магазин у районі «Будмайдану» запрошує до команди відповідальних і витривалих. Робота пов’язана з фасуванням продукції — риби, курятини, субпродуктів. Можна працювати по 2 особи на зміну. Графік — два робочі дні через два. Оплата — щодня до 1500 грн. Загалом виходить 16 000 – 22 000 грн, які видаються двічі на місяць. Досвід — необов’язковий. Колектив — доброзичливий, з перспективою росту.

Компанія «АЛД-Трейд» відкрила набір комірників. Обов’язки включають завантаження, прийом товарів, облік, інвентаризацію. Графік — з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 17:00. Офіційне оформлення, стабільна оплата та комфортні умови — надаються. Відеоспостереження, сигналізація, велика площа складу — усе для безпеки та зручності праці. Зарплата 14 000 – 18 000 грн.

АЗК WOG у селі Кіпті запрошує прибиральника. Завдання — підтримка чистоти торгового залу, персональних приміщень, санвузлів. Забезпечуються необхідні матеріали. Стабільна робота, навчання, дружня команда — гарантовано. Обіцяють 10 000 грн заробітної плати.

Робота для пенсіонерів у Чернігові сьогодні — це можливість залишатись активними, корисними та соціально включеними незалежно від віку.

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