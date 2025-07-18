Работа для пенсионеров в Чернигове сегодня есть возможность оставаться активными, полезными и социально включенными независимо от возраста.

Работа для пенсионеров в Чернигове становится все доступнее и разнообразнее, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии представлены на сайте work.ua.

Локальные работодатели предлагают гибкие условия, достойную оплату и уважение опыта зрелых кандидатов. Открыто сразу несколько вакансий, где возраст не ограничение, а преимущество.

На Центральном рынке ищут разборщика замороженных продуктов. Магазин в районе «Строймайдана» приглашает в команду ответственных и выносливых. Работа связана с фасовкой продукции - рыбы, курятины, субпродуктов. Можно работать по 2 человека в смену. График – два рабочих дня через два. Оплата – ежедневно до 1500 грн. В общей сложности получается 16 000 – 22 000 грн, которые выдаются дважды в месяц. Опыт – необязательный. Коллектив – дружелюбный, с перспективой роста.

Компания «АЛД-Трейд» открыла набор кладовщиков . Обязанности включают погрузку, прием товаров, учет, инвентаризацию. График – с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00. Официальное оформление, стабильная оплата и комфортные условия предоставляются. Видеонаблюдение, сигнализация, большая площадь склада – все для безопасности и удобства труда. Зарплата 14 000 – 18 000 грн.

АЗК WOG в селе Кипти приглашает уборщика . Задача – поддержание чистоты торгового зала, персональных помещений, санузлов. Обеспечиваются необходимые материалы. Стабильная работа, обучение, дружеская команда гарантировано. Обещают 10000 грн заработной платы.

Работа для пенсионеров в Чернигове сегодня – это возможность оставаться активными, полезными и социально включенными независимо от возраста.

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