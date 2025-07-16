Мешканців просять бути готовими до графіка відключення світла в Чернігівській області і подбати про запас необхідних ресурсів.

У зв’язку з виконанням ремонтних та реконструкційних робіт на електромережах запланований графік відключення світла в Чернігівській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Остерської громади.

17 липня 2025 року:

села Бабарики, Волевачі, Одинці

Відключення електроенергії з 08:00 до 20:00. Причина — роботи з реконструкції або модернізації електричних мереж.

Відключення торкнуться значної кількості вулиць у цих селах.

місто Остер

Відсутність електроенергії з 09:00 до 19:00. Причина — ремонт на обладнанні підстанції (ПС, РП, ТП, КТП).

Знеструмлення заплановані на низці вулиць, зокрема Героїв 66-ї бригади, Грушевського, Незалежності, Вячеслава Чорновола, Свободи, Шевченка та інших.

18 липня 2025 року:

села Бабарики, Волевачі, Одинці

Відключення з 08:00 до 20:00. Роботи з реконструкції або модернізації електричних мереж продовжуються.

19 липня 2025 року:

села Бабарики, Волевачі, Одинці

Відсутність електроенергії з 08:00 до 20:00 через продовження робіт з реконструкції і модернізації електромереж.

Додатково 19 липня з 09:00 до 19:00 — знеструмлення через ремонт на повітряній лінії електропередачі.

Мешканців просять бути готовими до графіка відключення світла в Чернігівській області і подбати про запас необхідних ресурсів. Зокрема варто зарядити усі гаджети та підготуватися до всіх справ, які пов'язані з наявністю електроенергії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.