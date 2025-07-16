У зв’язку з виконанням ремонтних та реконструкційних робіт на електромережах запланований графік відключення світла в Чернігівській області, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надають на сайті Остерської громади.
17 липня 2025 року:
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села Бабарики, Волевачі, Одинці
Відключення електроенергії з 08:00 до 20:00. Причина — роботи з реконструкції або модернізації електричних мереж.
Відключення торкнуться значної кількості вулиць у цих селах.
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місто Остер
Відсутність електроенергії з 09:00 до 19:00. Причина — ремонт на обладнанні підстанції (ПС, РП, ТП, КТП).
Знеструмлення заплановані на низці вулиць, зокрема Героїв 66-ї бригади, Грушевського, Незалежності, Вячеслава Чорновола, Свободи, Шевченка та інших.
18 липня 2025 року:
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села Бабарики, Волевачі, Одинці
Відключення з 08:00 до 20:00. Роботи з реконструкції або модернізації електричних мереж продовжуються.
19 липня 2025 року:
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села Бабарики, Волевачі, Одинці
Відсутність електроенергії з 08:00 до 20:00 через продовження робіт з реконструкції і модернізації електромереж.
Додатково 19 липня з 09:00 до 19:00 — знеструмлення через ремонт на повітряній лінії електропередачі.
Мешканців просять бути готовими до графіка відключення світла в Чернігівській області і подбати про запас необхідних ресурсів. Зокрема варто зарядити усі гаджети та підготуватися до всіх справ, які пов'язані з наявністю електроенергії.
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