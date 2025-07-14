Графік відключення світла в Чернігівській області є обов’язковим до ознайомлення, аби споживачі мали змогу вчасно підготуватися до тимчасових побутових обмежень.

У зв’язку з виконанням технічних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури, було оприлюднено графік відключення світла в Чернігівській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Остерської громади.

Протягом трьох днів — з 15 по 17 липня 2025 року — у кількох населених пунктах Чернігівщини буде тимчасово призупинено електропостачання. Мета — підвищення надійності електричних систем шляхом ремонту, реконструкції та профілактичного обслуговування обладнання трансформаторних та розподільчих пунктів.

Так, 15 липня з 09:00 до 19:00 у місті Остер відбудеться перший етап знеструмлень. Без живлення залишаться будинки на таких вулицях: Броварська, Військового льотчика Ігоря Мороза, Вячеслава Чорновола, П.Г. Пекура, Свободи та Шевченка.

Наступного дня, 16 липня, обмеження електропостачання торкнеться вулиць В.А. Бондаренка, Героїв 66-ї бригади, Грушевського та Незалежності. Час відключення аналогічний — з 09:00 до 19:00.

17 липня з 08:00 до 20:00 роботи охоплять населені пункти Бабарики, Волевачі та Одинці. У Бабариках відключення заплановане на вулицях Б. Хмельницького, Квітнева, Комсомольська, Нова, Селянська, Франка, Центральна, а також у провулках Б. Хмельницького та Селянський.

У Волевачах без електрики залишаться домогосподарства на Квітневій, Коцюбинського, Набережній, Садовій, Центральній, Шевченка, Щасливій, Я. Юли та прилеглих провулках. Одинці зазнають знеструмлення на Героїв Азову, Дружби, Лесі Українки, Хмельницького, Франка, Центральній, Чернігівській, Шевченка, Набережній, Селянській, а також у провулках Грушевського, Квітневому, Заливному, Польовому та Садовому.

Роботи спрямовані на модернізацію енергетичної інфраструктури та зниження ризиків аварійних ситуацій у майбутньому. У зв’язку з цим графік відключення світла в Чернігівській області є обов’язковим до ознайомлення, аби споживачі мали змогу вчасно підготуватися до тимчасових побутових обмежень.

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