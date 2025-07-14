График отключения света в Черниговской области является обязательным для ознакомления, чтобы потребители имели возможность вовремя подготовиться к временным бытовым ограничениям.

В связи с выполнением технических работ на объектах энергетической инфраструктуры был обнародован график отключения света в Черниговской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Остерской общины.

В течение трех дней – с 15 по 17 июля 2025 года – в нескольких населенных пунктах Черниговщины будет временно приостановлено электроснабжение Цель – повышение надежности электрических систем путем ремонта, реконструкции и профилактического обслуживания оборудования трансформаторных и распределительных пунктов.

Так, 15 июля с 09:00 до 19:00 в Остере состоится первый этап обесточиваний. Без питания останутся дома на таких улицах: Броварской, Военного летчика Игоря Мороза, Вячеслава Чорновила, П.Г. Пекура, Свободы и Шевченко.

На следующий день, 16 июля, ограничение электроснабжения коснется улиц В.А. Бондаренко, Героев 66 бригады, Грушевского и Независимости. Время отключения аналогичное – с 09:00 до 19:00.

17 июля с 08:00 до 20:00 работы охватят населенные пункты Бабарики, Волевачи и Одинцы. В Бабариках отключение запланировано на улицах Б. Хмельницкого, Квитнева, Комсомольская, Новая, Крестьянская, Франко, Центральная, а также в переулках Б. Хмельницкого и Крестьянского.

В Волевачах без электричества останутся домохозяйства на Апрельской, Коцюбинского, Набережной, Садовой, Центральной, Шевченко, Счастливой, Я. Юли и близлежащих переулках. Единицы обесточены на Героев Азову, Дружбы, Леси Украинки, Хмельницкого, Франко, Центральной, Черниговской, Шевченко, Набережной, Крестьянской, а также в переулках Грушевского, Апрельском, Заливном, Полевом и Садовом.

Работы направлены на модернизацию энергетической инфраструктуры и снижение рисков аварийных ситуаций в будущем. В связи с этим график отключения света в Черниговской области обязателен к ознакомлению, чтобы потребители имели возможность вовремя подготовиться к временным бытовым ограничениям.

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