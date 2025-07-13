Під час графіка відключення води на тиждень 14-20 липня в Чернігові необхідно подбати про резерв рідини для пиття та побутових потреб.

Графік відключення води на тиждень 14-20 липня в Чернігові передбачає низку тимчасових перерв у подачі через планові аварійно-ремонтні роботи та промивку мереж, повідомляє Politeka.

Інформують про це на офіційному каналі Чернігівобленерго.

У понеділок, 14 липня, з 09:00 до 13:00 у будинку за адресою вул. Незалежності, 40, не буде водопостачання у зв’язку з ремонтними роботами на водомірному вузлі. Мешканцям рекомендують заздалегідь зробити запас питної води.

В цей же день, з 9:00 до 15:00, через промивку водопроводу можливе зниження тиску та поява осаду у воді у кількох районах міста. Зокрема, це стосується багатоповерхівок на проспекті Л. Лук’яненка, будинки №6 і 8, а також по вул. Ю. Мезенцева (№80, 87) та Льотна (№25А, 25Б, 27Б). Подібна ситуація очікується і у приватних будинках на вул. Єлецька, від №2 до №24 та від №3 до №21.

Також можливе тимчасове погіршення якості води у будинку на вул. Нафтовиків, 21. Там тиск знизиться, а осад може з’явитися до 15:00.

Комунальні служби нагадують, що під час графіка відключення води на тиждень 14-20 липня в Чернігові необхідно подбати про резерв рідини для пиття та побутових потреб.

Важливо врахувати ці тимчасові незручності і планувати споживання води заздалегідь, щоб уникнути дискомфорту.

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