Графік відключення газу в Чернігівській області охоплює кілька будівель на території громади.

Графік відключення газу в Чернігівській області торкнеться українців вже у липні, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Козелецька дільниця Ніжинського УЕГГ Чернігівської філії АТ «Газорозподільчі мережі України».

Упродовж липня 2025 року в місті Остер відбудуться регламентні роботи на внутрішньобудинкових мережах. Згідно з попереднім планом, передбачено технологічне втручання у конструкції трубопроводів за конкретними адресами, що викличе тимчасове припинення подачі блакитного палива. Графік відключення газу в Чернігівській області охоплює кілька будівель на території громади.

Фахівці звертають увагу: для безпечного виконання операцій представникам служби потрібен доступ до квартир. Тому обов’язкова присутність власника або іншого повнолітнього мешканця у кожному помешканні. Якщо доступ неможливий — фахівці не зможуть провести обстеження, герметичність залишиться неперевіреною, а відновлення газопостачання у конкретному під'їзді буде відкладено на невизначений термін.

Роботи заплановано на наступні дати:

17–18 липня — вул. Ярослава Мудрого, 76;

24 липня — вул. Соломії Крушельницької, 5А та 14; вул. Левка Лук'яненка, 27; вул. Миру, 51А; вул. О. Довженка, 45А; Ярослава Мудрого, 81;

25 числа — вул. Соломії Крушельницької, 14; Богдана Хмельницького, 69;

31 числа — вул. Батьківщина Птухи, 27А та Татарівська, 65А.

Повторне підключення можливе лише після завершення всіх перевірок у кожному окремому об’єкті, що без присутності мешканців стане неможливим.

Детальнішу інформацію можна дізнатися у представників Козелецької дільниці або на офіційних сторінках установи.

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