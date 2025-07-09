Повний графік відключення води в Чернігівській області, а також інформацію про хід робіт і орієнтовні терміни їх завершення можна отримати на офіційних ресурсах.

10 липня, згідно з технічним регламентом, буде виконуватись промивка трубопроводів, тому графік відключення води в Чернігівській області включає декілька адрес, де мешканці можуть тимчасово спостерігати зниження тиску або появу домішок, передає Politeka.

Таку інформацію опублікував Чернігівводоканал.

Роботи триватимуть з 09:00 до 15:00.

Обмеження торкнуться наступних об’єктів:

вул. Захисників України, будинки №5, 7, 7А

вул. Мстиславська, багатоповерхівки №134, 138, 175

вул. Єлецька — приватний сектор з №14А по №24

вул. Нафтовиків — будівлі №14, 15, 16, 17

У цей період можлива поява осаду, мутності або короткочасні зміни якості води в окремих точках подачі.

Мешканців просять завчасно підготуватися — зробити запас рідини для господарських та побутових потреб, а питну воду зберігати в закритих ємностях.

Повний графік відключення води в Чернігівській області, а також інформацію про хід робіт і орієнтовні терміни їх завершення можна отримати на офіційних ресурсах комунального підприємства або за телефоном гарячої лінії.

До слова, в області також повідомляли про графік відключення світла. Зокрема 14 числа з 08:00 до 19:00 та 15 числа з 08:00 до 20:00. Усі роботи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у місцевих мережах.

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