Полный график отключения воды в Черниговской области, а также информацию о ходе работ и ориентировочных сроках их завершения можно получить на официальных ресурсах.

10 июля, согласно техническому регламенту, будет производиться промывка трубопроводов, поэтому график отключения воды в Черниговской области включает несколько адресов, где жители могут временно наблюдать снижение давления или появление примесей, передает Politeka.

Такую информацию опубликовал Черниговводоканал .

Работы продлятся с 09:00 до 15:00.

Ограничения коснутся следующих объектов:

ул. Защитников Украины, дома №5, 7, 7А

ул. Мстиславская, многоэтажки №134, 138, 175

ул. Елецкая - частный сектор с №14А по №24

ул. Нефтяников - здания №14, 15, 16, 17

В этот период возможно появление осадка, мутности или кратковременные изменения качества воды в отдельных точках подачи.

Жителей просят заранее подготовиться – сделать запас жидкости для хозяйственных и бытовых нужд, а питьевую воду хранить в закрытых емкостях.

Полный график отключения воды в Черниговской области , а также информацию о ходе работ и ориентировочных сроках их завершения можно получить на официальных ресурсах коммунального предприятия или по телефону горячей линии.

К слову, в области также сообщалось о графике отключения света. В частности, 14 числа с 08:00 до 19:00 и 15 числа с 08:00 до 20:00. Все работы направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в местных сетях.

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