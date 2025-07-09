10 июля, согласно техническому регламенту, будет производиться промывка трубопроводов, поэтому график отключения воды в Черниговской области включает несколько адресов, где жители могут временно наблюдать снижение давления или появление примесей, передает Politeka.
Такую информацию опубликовал Черниговводоканал .
Работы продлятся с 09:00 до 15:00.
Ограничения коснутся следующих объектов:
ул. Защитников Украины, дома №5, 7, 7А
ул. Мстиславская, многоэтажки №134, 138, 175
ул. Елецкая - частный сектор с №14А по №24
ул. Нефтяников - здания №14, 15, 16, 17
В этот период возможно появление осадка, мутности или кратковременные изменения качества воды в отдельных точках подачи.
Жителей просят заранее подготовиться – сделать запас жидкости для хозяйственных и бытовых нужд, а питьевую воду хранить в закрытых емкостях.
Полный график отключения воды в Черниговской области , а также информацию о ходе работ и ориентировочных сроках их завершения можно получить на официальных ресурсах коммунального предприятия или по телефону горячей линии.
К слову, в области также сообщалось о графике отключения света. В частности, 14 числа с 08:00 до 19:00 и 15 числа с 08:00 до 20:00. Все работы направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в местных сетях.
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