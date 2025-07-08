Слідкуйте за оновленнями та додатковою інформацією, щоб залишатися в курсі можливих змін або продовжень графіка відключення світла в Чернігівській області.

Відповідно до графіка відключення світла в Чернігівській області, у період з 9 по 15 липня 2025 року на цих територіях будуть проводитися планові ремонтні роботи на повітряній лінії електропередачі, повідомляє Politeka.

Через це електропостачання на вулиці Чернігівська 2Е у селі Березна та у селі Гусавка буде тимчасово припинено.

Зокрема, відключення заплановані з 09 липня з 07:00 до 21:00, 10 липня з 07:00 до 21:00, 11 липня з 07:00 до 21:00, а також 11-го з 07:00 до 20:00, 12 числа з 07:00 до 20:00, 13 числа з 08:00 до 19:00, 14 числа з 08:00 до 19:00 та 15 числа з 08:00 до 20:00. Усі роботи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у місцевих мережах.

Просимо мешканців заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, забезпечити безперебійне живлення важливих приладів, а також уникати користування електрообладнанням у період планових відключень. Зазначені заходи є необхідними для підтримки стабільної роботи електромережі, що сприятиме безперебійній подачі електроенергії у подальшому.

Слідкуйте за оновленнями та додатковою інформацією, щоб залишатися в курсі можливих змін або продовжень графіка відключення світла в Чернігівській області. Ваше терпіння допоможе забезпечити безперебійну роботу системи електропостачання в регіоні.

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