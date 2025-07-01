Згідно з оновленим графіком відключення води в Чернігові, всі роботи проводяться для забезпечення стабільного водопостачання в майбутньому.

Графік відключення води в Чернігові охоплює декілька районів міста, мешканцям яких радять заздалегідь зробити запаси, повідомляє Politeka.

У Чернігові 2 липня 2025 року тимчасово зміниться режим водопостачання через проведення планових промивок мереж і аварійно-ремонтних робіт.

Зокрема, у зв’язку з промивкою водопроводу на вул. Всіхсвятська, 16 з 09:00 до 15:00 можливе зниження тиску та поява осаду у воді в багатоповерховому будинку за цією адресою. Подібна ситуація очікується й по вул. О. Мацієвського, 19 — у будинках №19 і №29.

Також із 09:00 до 17:00 буде повністю припинене водопостачання у зв’язку із заміною засувки на водопроводі по просп. Миру, 271. Без води залишаться житлові будинки за адресами: просп. Миру №261, 263, 271, 271А, 271В, а також юридичні абоненти на просп. Миру, 271В.

Наймасштабніше відключення заплановане по вул. Елеваторній. Із 09:00 до 20:00 не буде водопостачання у багатоповерхівках (№2, 8, 8А), приватних будинках на 102-му кілометрі (№2–8), а також у юридичних споживачів на вулицях Любецька, Квітнева, Масанівська та Елеваторна.

Крім того, з 09:00 до 13:00 не буде води у будинку по вул. Старобілоуська, 61Б — там виконуватимуться роботи на водомірному вузлі.

Згідно з оновленим графіком відключення води в Чернігові, всі роботи проводяться для забезпечення стабільного водопостачання в майбутньому.

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