Согласно обновленному графику отключения воды в Чернигове, все работы производятся для обеспечения стабильного водоснабжения в будущем.

График отключения воды в Чернигове охватывает несколько районов города, жителям которых советуют заранее совершить запасы, сообщает Politeka.

В Чернигове 2 июля 2025 временно изменится режим водоснабжения из-за проведения плановых промывок сетей и аварийно-ремонтных работ.

В частности, в связи с промывкой водопровода по ул. Всехсвятская, 16 с 09:00 до 15:00 возможно снижение давления и появление осадка в воде в многоэтажном доме по этому адресу. Похожая ситуация ожидается и по ул. А. Мациевского, 19 – в домах №19 и №29.

Также с 09:00 до 17:00 полностью прекращено водоснабжение в связи с заменой задвижки на водопроводе по просп. Мира, 271. Без воды останутся жилые дома по адресу: просп. Мира №261, 263, 271, 271А, 271В, а также юридические абоненты по просп. Мира, 271В.

Самое масштабное отключение запланировано по ул. Элеваторный. С 09:00 до 20:00 не будет водоснабжения в многоэтажках (№2, 8, 8А), частных домах на 102-м километре (№2–8), а также у юридических потребителей на улицах Любечской, Квитневой, Масановской и Элеваторной.

Кроме того, с 09.00 до 13.00 не будет воды в доме по ул. Староделовская, 61Б — там будут выполняться работы на водомерном узле.

Согласно обновленному графику отключения воды в Чернигове, все работы производятся для обеспечения стабильного водоснабжения в будущем.

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