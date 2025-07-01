Історія про те, як пенсія в Чернігові стала темою судового розгляду, вражає, тому розповідаємо про це детальніше.

Чоловік, що має право на пенсію в Чернігові за законом про осіб, звільнених з військової служби, довів свою правоту, але отримав зовсім не ту суму, на яку сподівався, повідомляє Politeka.

Почалося все з того, що Пенсійний фонд таки зробив перерахунок, як і вимагав суд. Та ось сама виплата залишилась тільки на папері. Пенсія в Чернігові, згідно з рішенням суддей, мала бути виплачена без обмежень, у розмірі 90 відсотків від грошового забезпечення.

І хоча нові розрахунки були проведені ще в жовтні 2024 року, на руки чоловік не отримав нічого. Сума заборгованості за весь період, з лютого 2023 до жовтня 2024, сягнула 204 023 гривень.

Позивач звернувся до суду, вимагаючи ще й моральну компенсацію у розмірі 100 000. Аргументував це тим, що ситуація вплинула на його психологічний стан, вимагала додаткових зусиль, викликала стрес і фактично зламала звичний ритм життя. Проте у ПФУ заперечили.

Мовляв, немає доказів, що чоловік страждав, і взагалі, гроші він отримає тоді, коли на це будуть кошти. Суддя уважно розглянув справу, де йшлося про пенсію в Чернігові, і дійшов висновку, що певна моральна шкода таки була.

Зокрема, у рішенні йдеться, що дії ПФУ порушили права громадянина, а зволікання з виконанням рішення тільки погіршило ситуацію. Проте вимогу про 100 тисяч гривень суд вважав завищеною.

У результаті позов задовольнили частково. За порушення державний бюджет має виплатити чоловікові 2 тисячі. Саме таку суму суд вважав адекватною компенсацією за пережите.

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