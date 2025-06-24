Жінка не просила перерахунку, а прагнула підтвердження, яке дозволить реалізувати своє право на пенсію у Рівненській області.

Українка звернулась до Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії у Рівненській області за віком, але отримала відмову, повідомляє Politeka.

Причиною стали формальні неточності в документах, які підтверджують її місце та періоди роботи. Відповідне рішення ухвалив Корецький районний суд Рівненської області, йдеться в постанові від 2 червня 2025 року.

Жінка звернулась до місцевого управління ПФУ з проханням призначити пенсію за віком. Проте отримала відмову – фонд зазначив, що до її страхового стажу не включено період з 1 серпня 1990 року по 14 жовтня 1998 року, під час якого вона працювала у державній установі.

Представник фонду пояснив: у поданих документах за цей час виявлені розбіжності, зокрема неправильне зазначення імені та по батькові у вигляді ініціалів. Це, за словами ПФУ, унеможливлювало підтвердження факту трудової діяльності.

Однак у суді заявниця надала як трудову книжку, так і архівну довідку та витяг з наказу про її прийняття на роботу. Крім того, були заслухані свідки, які працювали з нею у вказаний період та надали свої папери для підтвердження інформації.

Розглянувши докази, суд визнав, що документи належать заявниці, а самі періоди роботи відповідають зазначеним у трудовій книжці. Суд зазначив, що жінка просила лише встановити факт належності їй відповідних архівних матеріалів — тобто не просила перерахунку, а прагнула підтвердження, яке дозволить реалізувати своє право на пенсію у Рівненській області.

Орган правосуддя дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню. Після набрання рішенням законної сили громадянка зможе звернутись до Пенсійного фонду повторно — цього разу з усіма підтвердженими документами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.