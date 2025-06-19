Мешканцям рекомендують заздалегідь планувати свої справи з урахуванням графіків відключення світла у Рівненській області, щоб мінімізувати незручності.

Графіки відключення світла у Рівненській області свідчать про майбутні роботи, які торкнуться мешканців міста Здолбунів та кількох навколишніх сіл, передає Politeka.

Зокрема, 22 та 23 червня у Здолбунові на вулицях Паркова, Чорновола та провулку Парковому світла не буде протягом 2-3 годин у проміжку з 08:00 до 19:00. Такі короткочасні відключення пов’язані з плановими ремонтними роботами для підвищення надійності електропостачання.

З 23 по 25 червня з 08:00 до 17:00 без світла залишаться жителі села Глинськ на вулицях Бистриця та Кропилівка. У цей же період за тим же графіком енергопостачання тимчасово призупинять на вулицях Здолбунова: Василя Жука, Княгині Ольги, Короткій, Костельній, Незалежності, Олекси Стефановича, Фабричній, Березневій, провулку Зеленому та Степана Бандери.

Такі заходи є необхідними для проведення профілактики та ремонтнту на електромережах, що допоможе уникнути аварій та забезпечить стабільну роботу електропостачання в майбутньому.

Мешканцям Здолбунівської громади рекомендують заздалегідь планувати свої справи з урахуванням графіків відключення світла у Рівненській області, щоб мінімізувати незручності. Для уточнення деталей та отримання консультацій можна звертатися до місцевих електропостачальних компаній.

Українцям варто поставитися з розумінням та терпінням до проведення необхідних технічних робіт. Відновлення електропостачання відбудеться одразу після завершення ремонту.

Варто заздалегідь подбати про резервні джерела освітлення та електроприлади, аби комфортно пережити цей час.

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