Інформацію про новий графік руху транспорту у Рівному також можна буде знайти на зупинках та в офіційних джерелах міської ради.

З 1 липня 2025 року набуде чинності новий графік руху транспорту у Рівному, повідомляє Politeka.

Це передбачає зміну напрямку автобусного маршруту №8 «вул. Євгена Коновальця – Поліклініка №3».

Таку інформацію надав депутат міської ради Віктор Шакирзян. За його словами, рішення ухвалено у відповідь на численні звернення мешканців, які просили змінити схему руху задля кращого транспортного сполучення.

Відтепер автобуси маршруту №8 вирушатимуть від зупинки «Мазда» на вулиці Євгена Коновальця. Далі вони курсуватимуть вулицями Андрія Мельника, Романа Шухевича, Князя Володимира, Соборною, Корольова, Кулика і Гудачека, Князя Острозького, знову виходитимуть на Соборну та прямуватимуть у зворотному напрямку – через вулицю Андрія Мельника до кінцевої зупинки.

Міська влада закликає рівнян заздалегідь ознайомитися з оновленою схемою руху, щоб уникнути непорозумінь під час щоденних поїздок. Зміни торкнуться як мешканців центральної частини міста, так і окремих мікрорайонів.

Новий маршрут має зробити поїздки зручнішими, скоротивши час у дорозі та покращивши доступ до соціально важливих об’єктів, зокрема медичних установ.

Інформацію про новий графік руху транспорту у Рівному також можна буде знайти на зупинках та в офіційних джерелах міської ради.

До слова, у Рівному також планують підняти вартість проїзду. Згідно з попередніми розрахунками, пересування у тролейбусах може зрости з 8 до 15 гривень, тобто майже вдвічі. Ще відчутніше подорожчає проїзд у маршрутках — з 12 до 18 гривень. Проте остаточне рішення ще не ухвалене.

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